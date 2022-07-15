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Склади учасників Першої та Другої ліг, ймовірно, не затвердять у липні

Вчора 22:11 169 0
Поки дата проведення конференції невідома
Склади учасників Першої та Другої ліг, ймовірно, не затвердять у липні

Джерело - Sport Arena.

Остаточні склади учасників Першої та Другої ліг на сезон 2022/23 затвердять на Конференції ліг ПФЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Поки дата проведення конференції невідома. Ймовірно, це відбудеться не в липні. Чемпіонат планують почати у кінці серпні або на початку вересня.

Була інформація, що Першу лігу поділять на дві групи. У групі А гратимуть: Діназ Вишгород, Епіцентр Дунаївці, Нива Тернопіль, Мункач Мукачево, Прикарпаття Івано-Франківськ, СК Полтава, Карпати Львів, Полісся Житомир.

У групу Б потрапили: Металург Запоріжжя, ВПК-Агро Вишневе, Оболонь Київ, Гірник-Спорт Горішні Плавні, ФСК Маріуполь, Кремінь Кременчук, Скорук Нікопольський район, ЛНЗ Черкаси.

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