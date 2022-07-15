Фенербахче зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу Траоре

Джерело - sport.ua.
Фенербахче продовжує спроби підсилити склад у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Takvim.
Стамбульський клуб зробив пропозицію Шахтарю по центрфорварду Лассіні Траоре. Фенербахче хоче орендувати буркінійця на сезон з опцією викупу.
Раніше повідомлялося, що Траоре стане єдиним легіонером, який після початку російсько-української війни продовжить кар'єру у Шахтарі. Однак напередодні "гірники" розпочали підготовку до сезону на зборі в Нідерландах без Траоре.
Нагадаємо, Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем.