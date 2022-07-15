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Фенербахче зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу Траоре

Сьогодні 13:55 279 0
Траоре може змінити клуб
Фенербахче зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу Траоре
#Ласіна Траоре

Джерело - sport.ua.

Фенербахче продовжує спроби підсилити склад у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Takvim.

Стамбульський клуб зробив пропозицію Шахтарю по центрфорварду Лассіні Траоре. Фенербахче хоче орендувати буркінійця на сезон з опцією викупу.

Раніше повідомлялося, що Траоре стане єдиним легіонером, який після початку російсько-української війни продовжить кар'єру у Шахтарі. Однак напередодні "гірники" розпочали підготовку до сезону на зборі в Нідерландах без Траоре.

Нагадаємо, Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем.

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