Траоре та Сікан поїдуть на збори з Шахтарем

Журналіст поділився інформацією щодо укомплектування складу гірників

Джерело - Чемпіон.

Нападник Колоса Андрій Тотовицький та ексзахисник Зеніта Ярослав Ракицький мають перейти до Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Також свій шанс отримають виконавці, які раніше виступали в орендах. На збори з гірниками поїдуть Олексій Кащук, Ігор Кірюханцев, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Владислав Вакула та Данило Сікан.

Єдиним легіонером на передсезонних зборах Шахтаря буде форвард Ласіна Траоре, який пропустив більшу частину минулого сезону через травму коліна.

Скоріш за все, Шахтар шукатиме нову команду для нападника Андрія Борячука. Минулого року він виступав за Рух та забив 4 голи в 13 матчах УПЛ.

Нагадаємо, команда відправиться на збори 14 липня. Українці базуватимуться в Нідерландах, а 26 липня проведуть благодійний матч з Аяксом.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.