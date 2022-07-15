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Арсенал завершує трансфер Зінченка

Сьогодні 13:11 565 0
Олександр Зінченко може змінити клуб
Арсенал завершує трансфер Зінченка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Арсенал найближчими днями завершить угоду щодо придбання українця. Сума трансферу півзахисника становитиме приблизно 35 млн фунтів стерлінгів.

Джерело відзначає, що головним фактором для Зінченка, щоб перейти в стан "канонірів" є бажання отримати більше ігрового часу.

У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер лондонців Мікель Артета.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.

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