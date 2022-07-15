Манчестер Сіті готовий продати Зінченка за 35 млн фунтів

Олександр Зінченко може змінити клуб

Арсенал розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манчестерський клуб готовий продати 25-річного футболіста за близько 35 млн фунтів стерлінгів (понад 41 млн євро - прим.).

На заміну українцю "містяни" можуть підписати Марка Кукурелью з Брайтона.

Зінченко також отримав пропозиції від Евертона, Вест Гема та Челсі.

Повідомлялося, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета планує використовувати Зінченка на позиції півзахисника.

Контракт українця завершується у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.