Манчестер Сіті готовий продати Зінченка за 35 млн фунтів

Джерело - tribuna.com.
Арсенал розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Олександра Зінченка.
Про це повідомляє Daily Mail.
Манчестерський клуб готовий продати 25-річного футболіста за близько 35 млн фунтів стерлінгів (понад 41 млн євро - прим.).
На заміну українцю "містяни" можуть підписати Марка Кукурелью з Брайтона.
Зінченко також отримав пропозиції від Евертона, Вест Гема та Челсі.
Повідомлялося, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета планує використовувати Зінченка на позиції півзахисника.
Контракт українця завершується у 2024 році.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.