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Манчестер Сіті готовий продати Зінченка за 35 млн фунтів

Сьогодні 09:53 369 0
Олександр Зінченко може змінити клуб
Манчестер Сіті готовий продати Зінченка за 35 млн фунтів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манчестерський клуб готовий продати 25-річного футболіста за близько 35 млн фунтів стерлінгів (понад 41 млн євро - прим.).

На заміну українцю "містяни" можуть підписати Марка Кукурелью з Брайтона.

Зінченко також отримав пропозиції від Евертона, Вест Гема та Челсі.

Повідомлялося, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета планує використовувати Зінченка на позиції півзахисника.

Контракт українця завершується у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону.

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