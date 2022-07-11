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Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону

Сьогодні 21:53 157 0
Сьогодні гравці зібралися на тренувальній базі
Манчестер Сіті із Зінченком розпочав підготовку до сезону
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - офіційний сайт Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко, повернувся до тренувань перед наступним сезоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні гравці зібралися на тренувальній базі, щоб розпочати підготовку до нової кампанії.

Разом з командою на базу прибув і українець Олександр Зінченко.

Цього тижня "містяни" проведуть кілька тренувань вдома, а в суботу вирушать у літній тур по Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Миколенко полетів із Евертоном у тур по США.

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