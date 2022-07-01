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ПСЖ може продати Мессі та Неймара

Вчора 23:11 147 0
Зіркові нападники не вписуються в проект команди
ПСЖ може продати Мессі та Неймара
#Ліонель Мессі, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Існує вірогідність продажу нападників ПСЖ Ліонеля Мессі та Неймара в літнє трансферне вікно.

Про це свідчить журналіст El Partidazo de COPE Педро Мората.

За інформацією джерела, клуб вважає, що аргентинець та бразилець не вписуються в проект команди. Зараз французький гранд працює над тим, щоб створити конкурентоспроможний колектив на міжнародному рівні. Для перебудови були запрошені Луїш Кампуш та Крістоф Гальтьє на посади футбольного радника та головного тренера відповідно.

У ПСЖ розуміють, що розлучитися з зірковими гравцями буде дуже важко. Як мінімум, навряд чи знайдуться покупці, які зможуть платити Мессі та Неймару такі високі зарплати.  

35-річний Мессі в минулому сезоні Ліги 1 відзначився 6 голами та 14 асистами у 26 матчах. На рахунку Неймара 13+6 у 22 іграх.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий віддати Неймара в оренду.

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