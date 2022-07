Челсі хоче підписати Аке та Кімпембе

Захисники Натан Аке (Манчестер Сіті) та Преснель Кімпембе (ПСЖ) входять у сферу інтересів Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб веде переговори з Ман Сіті та ПСЖ з цього приводу. Раніше повідомлялось, що Челсі підпише захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Chelsea are working to sign both Nathan Aké and Presnel Kimpembé after Kalidou Koulibaly. Negotiations in progress for both with Man City and Paris Saint-Germain. 🚨🔵 #CFC



Koulibaly will sign soon, Kimpembé and Aké are Tuchel priorities as de Ligt is close to join Bayern.