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Челсі хоче підписати Аке та Кімпембе

Вчора 23:11 233 0
Лондонський клуб веде переговори
Челсі хоче підписати Аке та Кімпембе
#Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисники Натан Аке (Манчестер Сіті) та Преснель Кімпембе (ПСЖ) входять у сферу інтересів Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб веде переговори з Ман Сіті та ПСЖ з цього приводу. Раніше повідомлялось, що Челсі підпише захисника Наполі Каліду Кулібалі.

27-річний Аке в минулому сезоні провів 27 матчів за Ман Сіті в усіх турнірах і забив 3 голи.

26-річний Кімпембе у 41 матчі за ПСЖ забив двічі при одному асисті.

Раніше Стерлінг став гравцем Челсі.

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