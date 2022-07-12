Головне
Колмаков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:07 244
Став відомий наступний суперник Дерев'янченка
Сьогодні 10:10 205
Україна здобула одну медаль у четвертий день Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:59 309
Брентфорд домовився про трансфер Ярмолюка
Сьогодні 08:10 460
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Вчора 20:15 491
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців
Вчора 18:48 984
Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня
Вчора 17:58 514
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі
Вчора 17:39 1189
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 14:32 6631
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022
Вчора 14:17 3154
Прямі трансляції

Канали Футбол 1/2/3 почали транслювати національний марафон

Сьогодні 08:25 264 0
Канали Футбол 1/2/3 почали транслювати національний марафон
#Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Опівночі на телеканалі Футбол 1 розпочалася трансляція телемарафону Єдині новини, хоча в розкладі було зовсім інше.

Актуально: Глущенко: Повернення ліцензії каналів Футбол означає припинення мовлення

Марафон також запустили і на каналах Футбол 2 та Футбол 3.

У понеділок власник донецького Шахтаря"Рінат Ахметов офіційно повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу.

Державі будуть повернені всі ліцензії, а це означає, що канали Футбол 1/2/3 повинні припинити мовлення.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 6631
Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів 2623
Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко 1384
Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022 3154
Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ 2315
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі 1189
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40643 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5498
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7787
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29435 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28354
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3725 2