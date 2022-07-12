Канали Футбол 1/2/3 почали транслювати національний марафон

Джерело - Чемпіон.

Опівночі на телеканалі Футбол 1 розпочалася трансляція телемарафону Єдині новини, хоча в розкладі було зовсім інше.

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Марафон також запустили і на каналах Футбол 2 та Футбол 3.

У понеділок власник донецького Шахтаря"Рінат Ахметов офіційно повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу.

Державі будуть повернені всі ліцензії, а це означає, що канали Футбол 1/2/3 повинні припинити мовлення.