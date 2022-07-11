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Глущенко: Повернення ліцензії каналів Футбол означає припинення мовлення

Сьогодні 21:18 383 0
Стали відомі наслідки виходу Ахметова з медіабізнесу
Глущенко: Повернення ліцензії каналів Футбол означає припинення мовлення
#Рінат Ахметов, #Футбол 1/2/3

Джерело - Tribuna.com.

Повернення державі ліцензії телеканалів, у тому числі Футбол 1/2/3, означає припинення мовлення.

Про це розповів член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко.

"У заяві вказано, що державі повертаються ліцензії на мовлення. Автоматично, якщо державному регулятору повертається ліцензія, то це говорить про одне - про припинення мовлення. Компанія перестає виконувати взяті перед державою на себе зобов’язання".

  Актуально: Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі

"Так, коли повернуться бланки ліцензій, пройде вся процедура. Це називається оптимізація. Як відомо, медіа в Україні є неприбутковим бізнесом, якщо взяти глобально. Воно завжди було тягарем, а зараз стало таким й поготів", - сказав Глущенко.

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