Стали відомі наслідки виходу Ахметова з медіабізнесу

Повернення державі ліцензії телеканалів, у тому числі Футбол 1/2/3, означає припинення мовлення.

Про це розповів член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко.

"У заяві вказано, що державі повертаються ліцензії на мовлення. Автоматично, якщо державному регулятору повертається ліцензія, то це говорить про одне - про припинення мовлення. Компанія перестає виконувати взяті перед державою на себе зобов’язання".

Актуально: Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі