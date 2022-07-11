Джерело - Tribuna.com.
Повернення державі ліцензії телеканалів, у тому числі Футбол 1/2/3, означає припинення мовлення.
Про це розповів член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко.
"У заяві вказано, що державі повертаються ліцензії на мовлення. Автоматично, якщо державному регулятору повертається ліцензія, то це говорить про одне - про припинення мовлення. Компанія перестає виконувати взяті перед державою на себе зобов’язання".
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"Так, коли повернуться бланки ліцензій, пройде вся процедура. Це називається оптимізація. Як відомо, медіа в Україні є неприбутковим бізнесом, якщо взяти глобально. Воно завжди було тягарем, а зараз стало таким й поготів", - сказав Глущенко.