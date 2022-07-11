Фенербахче хоче підписати Суареса та Кавані перед матчами з Динамо

Джерело - football24.ua.
Фенербахче готує трансфери двох іменитих форвардів.
Про це повідомляє Fanatik.
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Турецький клуб налаштований підписати Едінсона Кавані та Луїса Суареса. Обидва уругвайці перебувають у статусі вільних агентів. У них є пропозиції з МЛС, але Фенербахче заманює уругвайців можливістю виступати в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Динамо Київ є суперником Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.
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