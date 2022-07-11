Фенербахче хоче підписати Суареса та Кавані перед матчами з Динамо

Фенербахче проводить дуже активну трансферну кампанію

Фенербахче готує трансфери двох іменитих форвардів.

Про це повідомляє Fanatik.

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Турецький клуб налаштований підписати Едінсона Кавані та Луїса Суареса. Обидва уругвайці перебувають у статусі вільних агентів. У них є пропозиції з МЛС, але Фенербахче заманює уругвайців можливістю виступати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо Київ є суперником Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

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