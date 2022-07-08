Вукоєвич: Динамо сильніше за Фенербахче

Гравців Динамо вдасться підвести всіх до єдиної форми до першого матчу з Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив асистент головного тренера киян Огнєн Вукоєвич.

"Ми виконали дуже багато роботи - як фізичної, так і тактичної, також багато працюємо з м’ячем. Збірники, які приєдналися до нас пізніше, також швидко перебудовуються. Вони мали нетривалий відпочинок, і зараз видно, що хлопці в хорошому стані. Думаю, до першої гри проти Фенербахче вдасться підвести всіх до єдиної форми. На цю мить цей матч - найголовніший для нас. Дивимося суперника, аналізуємо та обов’язково добре підготуємося до майбутнього протистояння.

У фізичному плані збірники вже наздогнали хлопців, які до цього займалися? Як на мене, вони швидко набрали кондиції та мають гарну базу. Думаю, ми нічого особливо не втратили, хоч ми й не мали офіційних ігор уже сім місяців. Звичайно, ми чудово розуміємо, яка гра на нас чекає, і в цьому плані у збірників перевага, адже вони грали офіційні матчі.

Як каже Містер, зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає Містер.

Фенербахче - хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, Динамо все одно сильніше, мотивованіше та покаже красиву гру. Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами - загалом, як і завжди", - сказав Вукоєвич.