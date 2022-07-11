Баварія підготувала контракт для Де Лігта

Баварія готує гучний трансфер

Баварія активізувала переговори щодо трансферу захисника Ювентуса Маттейса де Лігта.

Про це повдіомляє повідомляє TZ.

Чемпіони Німеччини підготували для захисника контракт на 5 сезонів із зарплатою у 18 мільйонів євро на рік.

22-річний центрбек також хоче трансферу. Тепер рішення тільки за Ювентусом. Хасан Саліхаміджіч у понеділок вилітає в Турин для перемовин – спортивний директор сподівається узгодити суму переходу.

Ювентус купив де Лігта три роки тому з Аякса за 85 мільйонів євро. У центрбека контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони. Минулого сезону на рахунку Де Лігта 3 голи та 1 асист у 31 матчі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус може підписати трьох гравців у разі продажу де Лігта.