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Баварія підготувала контракт для Де Лігта

Сьогодні 11:38 200 0
Баварія готує гучний трансфер
Баварія підготувала контракт для Де Лігта
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Маттейс де Лігт, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Баварія активізувала переговори щодо трансферу захисника Ювентуса Маттейса де Лігта.

Про це повдіомляє повідомляє TZ.

Чемпіони Німеччини підготували для захисника контракт на 5 сезонів із зарплатою у 18 мільйонів євро на рік.

22-річний центрбек також хоче трансферу. Тепер рішення тільки за Ювентусом. Хасан Саліхаміджіч у понеділок вилітає в Турин для перемовин – спортивний директор сподівається узгодити суму переходу.

Ювентус купив де Лігта три роки тому з Аякса за 85 мільйонів євро. У центрбека контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони. Минулого сезону на рахунку Де Лігта 3 голи та 1 асист у 31 матчі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус може підписати трьох гравців у разі продажу де Лігта.

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