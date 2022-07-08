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Ювентус може підписати трьох гравців у разі продажу де Лігта

Сьогодні 10:27 209 0
Ювентус може підписати трьох гравців у разі продажу де Лігта
Фото - gettyimages
#Маттейс де Лігт, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус може підписати трьох футболістів, але лише за умови продажу центрбека Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

У разі продажу нідерландця туринці зможуть собі дозволити придбання відразу кількох футболістів, які їх цікавлять: захисником Каліду Кулібалі з Наполі та Ніколи Міленковича з Фіорентини, а також хавбека Роми Ніколо Дзаньоло.

Також не виключається варіант із поверненням до команди форварда Альваро Морату з Атлетіко.

Минулого сезону на рахунку Де Лігта 3 голи та 1 асист у 31 матчі Серії А.

Раніше Баварія запропонувала за де Лігта 75 млн євро.

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