Реал назвав ціну Асенсіо

Реал готовий відпустити півзахисника

Реал готовий відпустити півзахисника Марко Асенсіо, якщо надійде пропозиція в розмірі 50 млн євро.

Про це повідомляє АВС.

Сам 26-річний футболіст має намір покинути команду, щоб отримувати більше ігрової практики. Раніше була інформація, що в послугах іспанця зацікавлений Ньюкасл. Втім, "сороки" були готові зробити пропозицію у 20 мільйонів фунтів.

Чинний контракт плеймейкера з клубом закінчується наступного літа.

У сезоні 2021/22 Асенсіо забив 10 голів у 31 матчі Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Реал не запропонує Асенсіо новий контракт.