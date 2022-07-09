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Реал назвав ціну Асенсіо

Сьогодні 14:39 224 0
Реал готовий відпустити півзахисника
Реал назвав ціну Асенсіо
Фото - gettyimages
#Асенсіо, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Реал готовий відпустити півзахисника Марко Асенсіо, якщо надійде пропозиція в розмірі 50 млн євро.

Про це повідомляє АВС.

Сам 26-річний футболіст має намір покинути команду, щоб отримувати більше ігрової практики. Раніше була інформація, що в послугах іспанця зацікавлений Ньюкасл. Втім, "сороки" були готові зробити пропозицію у 20 мільйонів фунтів.

Чинний контракт плеймейкера з клубом закінчується наступного літа.

У сезоні 2021/22 Асенсіо забив 10 голів у 31 матчі Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Реал не запропонує Асенсіо новий контракт.

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