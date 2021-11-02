Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

Джерело - Чемпіон.
Колишнього президента ФІФА Зепа Блаттера та ексглаву УЄФА Мішеля Платіні звинуватили у незаконному привласненні понад 2 млн швейцарських франків.
Про це повідомляє швейцарська прокуратура.
Прокуратура звинувачує Блаттера у шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинній безгосподарності, а також у підробці документа.
Платіні звинувачується у шахрайстві, участі у незаконному привласненні коштів, в участі у злочинних зловживаннях як спільника, а також у підробці документа.
85-річний Блаттер і 66-річний Платіні постануть перед судом у федеральному кримінальному суді Беллінцона протягом кількох місяців.
"Ця виплата (понад 2 мільйони швейцарських франків – ред.) завдала шкоди активам ФІФА та незаконно збагатила Платіні", – йдеться у заяві швейцарської федеральної прокуратури.