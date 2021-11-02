Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

Платіні та Блаттеру висунули серйозні звинувачення

Джерело - Чемпіон.

Колишнього президента ФІФА Зепа Блаттера та ексглаву УЄФА Мішеля Платіні звинуватили у незаконному привласненні понад 2 млн швейцарських франків.

Про це повідомляє швейцарська прокуратура.

Прокуратура звинувачує Блаттера у шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинній безгосподарності, а також у підробці документа.

Платіні звинувачується у шахрайстві, участі у незаконному привласненні коштів, в участі у злочинних зловживаннях як спільника, а також у підробці документа.

85-річний Блаттер і 66-річний Платіні постануть перед судом у федеральному кримінальному суді Беллінцона протягом кількох місяців.