Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно

Ексочільник УЄФА звинувачує Інфантіно у "торгівлі впливом"

Джерело - ESPN.

Мішель Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє ESPN.

Колишній глава УЄФА звинуватив Джанні Інфантіно у "торгівлі впливом". Також Платіні заявив, що колишній юридичний директор ФІФА Марко Вілліджер був співучасником Інфантіно у цих діях.

Платіні звернувся до французької прокуратури з проханням допитати Інфантіно, Вілліджера та ще чотирьох людей у цій справі.

Інфантіно працював в УЄФА на різних посадах у період президентства Платіні у союзі.

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