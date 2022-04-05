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Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно

Вчора 23:17 301 0
Ексочільник УЄФА звинувачує Інфантіно у "торгівлі впливом"
Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно
#ФІФА, #Інфантіно, #Платіні, #УЄФА

Джерело - ESPN.

Мішель Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє ESPN.

Колишній глава УЄФА звинуватив Джанні Інфантіно у "торгівлі впливом". Також Платіні заявив, що колишній юридичний директор ФІФА Марко Вілліджер був співучасником Інфантіно у цих діях.

Платіні звернувся до французької прокуратури з проханням допитати Інфантіно, Вілліджера та ще чотирьох людей у цій справі.

Інфантіно працював в УЄФА на різних посадах у період президентства Платіні у союзі.

Раніше Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії.

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