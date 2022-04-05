Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно

Джерело - ESPN.
Мішель Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти президента ФІФА Джанні Інфантіно.
Про це повідомляє ESPN.
Колишній глава УЄФА звинуватив Джанні Інфантіно у "торгівлі впливом". Також Платіні заявив, що колишній юридичний директор ФІФА Марко Вілліджер був співучасником Інфантіно у цих діях.
Платіні звернувся до французької прокуратури з проханням допитати Інфантіно, Вілліджера та ще чотирьох людей у цій справі.
Інфантіно працював в УЄФА на різних посадах у період президентства Платіні у союзі.
Раніше Шевченко розкритикував ФІФА за позицію щодо росії.