Лунін має намір залишитися в Реалі

Батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб

Джерело - AS.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін має намір залишитися в клубі.

Про це повідомляє AS.

Батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб, де 23-річний футболіст міг би отримувати регулярну ігрову практику.

Однак сам воротар вирішив не прислухатися до поради та має намір здійснити свою мрію. Він хоче спробувати стати основним гравцем у складі Реала.

Актуально: Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги

В особистій розмові з головним тренером Карло Анчелотті та керівництвом клубу Лунін отримав інформацію, що він частіше з’являтиметься в старті в наступному сезоні. В Реалі були задоволені грою голкіпера у весняних матчах.

Нагадаємо, Лечче запропонували підписати Луніна.