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Лунін має намір залишитися в Реалі

Сьогодні 17:48 108 0
Батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб
Лунін має намір залишитися в Реалі
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін має намір залишитися в клубі.

Про це повідомляє AS.

Батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб, де 23-річний футболіст міг би отримувати регулярну ігрову практику.

Однак сам воротар вирішив не прислухатися до поради та має намір здійснити свою мрію. Він хоче спробувати стати основним гравцем у складі Реала.

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В особистій розмові з головним тренером Карло Анчелотті та керівництвом клубу Лунін отримав інформацію, що він частіше з’являтиметься в старті в наступному сезоні. В Реалі були задоволені грою голкіпера у весняних матчах.

Нагадаємо, Лечче запропонували підписати Луніна.

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