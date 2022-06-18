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Лунін погодився знову бути дублером Куртуа

Сьогодні 18:11 271 0
Українець прийняв таке рішення після прямих перемовин з керівництвом клубу
Лунін погодився знову бути дублером Куртуа
#Андрій Лунін

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Реала Андрій Лунін залишиться в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Хосе Луїз Санчес в ефірі La Sexta TV.

Українець прийняв таке рішення після прямих перемовин з керівництвом клубу. 23-річний футболіст погодився знову бути дублером Тібо Куртуа.

Таким чином, Реал відмовить Еспаньйолу та Ельче в бажанні взяти Луніна в оренду.

У сезоні 2021/22 воротар зіграв лише у двох матчах чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Еспаньйол.

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