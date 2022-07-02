Лечче запропонували підписати Луніна

Італійський клуб шукає нового воротаря

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар’єру в серії А.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Його послуги запропонували Лечче, який шукає нового воротаря. Серед кандидатів також Сімоне Скуффет з кіпрського АПОЕЛ та Віто Манноне, який перебуває без клубу. Минулого сезону основним голкіпером Лечче був Габріел, який покинув клуб та став вільним агентом.

Була інформація, що Лунін погодився знову бути дублером Куртуа, рішення обговорювалося з керівництвом клубу.

Лечче повернувся до серії А після двох сезонів у дивізіоні нижче.