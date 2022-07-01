Істанбул розгромив Металіст у благодійному матчі

Істанбул переграв Металіст

Джерело - Чемпіон.

У рамках передсезонної підготовки Металіст поступився у благодійному матчі з Істанбулом.

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Матч завершився з рахунком 3:0 на користь турецької команди.

Товариський матч

01 липня

Істанбул Башакшехір - Металіст 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Чолак, 2:0 - 59 Шадлі, 3:0 - 72 Шадлі

Металіст: Рибак (Рибка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковський (Чидомере, 72), Сарапій, Бабенко (Банада, 46), Підлепенець (Тепляков, 88) – Демченко (Кайдалов, 82)