Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
29.06.2022 22:53 830
Салах продовжив контракт з Ліверпулем
Сьогодні 18:22 164
Лех підписав Цітаішвілі
Сьогодні 16:10 267
Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону
Сьогодні 15:11 336
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 23:13 614
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 22:50 547
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 21:24 437
Ротань може очолити Дніпро-1
Вчора 18:48 418
Аль-Айн Реброва може підписати Коваля
Вчора 14:39 428
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Вчора 12:40 362
Прямі трансляції

Істанбул розгромив Металіст у благодійному матчі

Сьогодні 19:32 157 0
Істанбул переграв Металіст
Істанбул розгромив Металіст у благодійному матчі
#Істанбул, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

У  рамках передсезонної підготовки Металіст поступився у благодійному матчі з Істанбулом.

Актуально: Красніков: У Металіста нормальний склад як для новачка УПЛ

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь турецької команди.

Товариський матч

01 липня

Істанбул Башакшехір - Металіст 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Чолак, 2:0 - 59 Шадлі, 3:0 - 72 Шадлі

Металіст: Рибак (Рибка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковський (Чидомере, 72), Сарапій, Бабенко (Банада, 46), Підлепенець (Тепляков, 88) – Демченко (Кайдалов, 82)

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився склад збірної України на матч проти Грузії Визначився склад збірної України на матч проти Грузії 514
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 614
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 547
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО 1030
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО 911
Усик: Тепер Ломаченко - український солдат Усик: Тепер Ломаченко - український солдат 740
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5479
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11043
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245304
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25578
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40280
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68785 5