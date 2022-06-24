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Красніков: У Металіста нормальний склад як для новачка УПЛ

Сьогодні 11:29 43 0
Легіонери Металіста перебувають в орендах
Красніков: У Металіста нормальний склад як для новачка УПЛ
#Металіст, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков оцінив кадрову ситуацію в команді перед новим сезоном.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол NEWS.

"Легіонери зараз всі знаходяться в орендах, окрім Маїлтона. Він їздив відновлюватися, у нього були певні проблеми, пройшов курс лікування. Все нормально, в принципі. Єдина проблема є по Давіду, ми там не отримали IMS, незрозуміла ситуація з цим клубом, Віторією. Він непоганий футболіст, але то він приїхав, то поїхав…

А так, всі хлопці поводилися солідно, і клуби також. В Пейшото оренда з лютого по грудень (прим. – в бразильській Сеарі). Кістяк тих, кого ми збирали ще в другій лізі, зберігся. Хлопці, на яких ми розраховуємо. А інше… Додамо легіонерів, то додамо, а як ні, то ні. В нас достатньо нормальний склад як для новачка. Постараємося не підвести наших вболівальників та нав’язати конкуренцію на футбольному полі", – сказав Красніков.

Нагадаємо, Маркевич мав домовленість з Металістом.

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