Красніков: У Металіста нормальний склад як для новачка УПЛ

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков оцінив кадрову ситуацію в команді перед новим сезоном.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол NEWS.

"Легіонери зараз всі знаходяться в орендах, окрім Маїлтона. Він їздив відновлюватися, у нього були певні проблеми, пройшов курс лікування. Все нормально, в принципі. Єдина проблема є по Давіду, ми там не отримали IMS, незрозуміла ситуація з цим клубом, Віторією. Він непоганий футболіст, але то він приїхав, то поїхав…

А так, всі хлопці поводилися солідно, і клуби також. В Пейшото оренда з лютого по грудень (прим. – в бразильській Сеарі). Кістяк тих, кого ми збирали ще в другій лізі, зберігся. Хлопці, на яких ми розраховуємо. А інше… Додамо легіонерів, то додамо, а як ні, то ні. В нас достатньо нормальний склад як для новачка. Постараємося не підвести наших вболівальників та нав’язати конкуренцію на футбольному полі", – сказав Красніков.