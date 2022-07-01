Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
29.06.2022 22:53 795
Лех підписав Цітаішвілі
Сьогодні 16:10 156
Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону
Сьогодні 15:11 251
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 23:13 570
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 22:50 521
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 21:24 413
Ротань може очолити Дніпро-1
Вчора 18:48 404
Аль-Айн Реброва може підписати Коваля
Вчора 14:39 412
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Вчора 12:40 348
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Вчора 12:25 629
Прямі трансляції

Болбат, Гончаренко, Ємець та Попов перейшли в Колос

Сьогодні 13:18 281 0
Колос продовжив контракт із Зозулею, який повернувся з оренди
Болбат, Гончаренко, Ємець та Попов перейшли в Колос

Джерело - офіційний сайт Колоса.

Колос з Ковалівки оформив відразу п'ять літніх трансфера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До команди приєдналися захисники Роман Гончаренко, Владислав Ємець, Сергій Болбат та нападник Кирило Попов.

19-річноий Попов перейшов у команду на правах оренди.

Також Колос продовжив контракт з Олексієм Зозулею, який повернувся з оренди в Львові.

Команду натомість офіційно покинули Кирило Петров та білорус Олександр Павловець.

Нагадаємо, тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни 548
Карпати покинуло 13 футболістів Карпати покинуло 13 футболістів 653
Усик: Тепер Ломаченко - український солдат Усик: Тепер Ломаченко - український солдат 515
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 570
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО 1248
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 521
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6189
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19578
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12841
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8558
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203232
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4900 1