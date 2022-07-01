Болбат, Гончаренко, Ємець та Попов перейшли в Колос

Джерело - офіційний сайт Колоса.
Колос з Ковалівки оформив відразу п'ять літніх трансфера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До команди приєдналися захисники Роман Гончаренко, Владислав Ємець, Сергій Болбат та нападник Кирило Попов.
19-річноий Попов перейшов у команду на правах оренди.
Також Колос продовжив контракт з Олексієм Зозулею, який повернувся з оренди в Львові.
Команду натомість офіційно покинули Кирило Петров та білорус Олександр Павловець.
Нагадаємо, тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт.