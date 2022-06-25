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Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт

Сьогодні 22:24 178 0
Фахівець розповів про звернення до військових
Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт
#Колос, #Ярослав Вишняк, #Андрій Богданов

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер КолосуЯрослав Вишняк хоче бачити у команді Андрія Богданова та Владислава Велетня, які з перших днів війни захищають Україну зі зброєю у руках.

Про це заявив сам фахівець.

"Є комунікація. Ми розмовляли і з Богдановим, і Велентем. Хочемо, щоб вони повернулися, і хлопці мають бажання грати у футбол.

Ми звернулися з проханням, щоб наші військові пішли нам назустріч. Попросили, щоб поки йтиме підготовка до чемпіонату і сам чемпіонат, гравці повернулися до "Колоса", - сказав Вишняк.

Раніше Вишняк прокоментував кадрову ситуацію у Колосі перед новим сезоном.

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