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Болбат може перейти до Колоса

Сьогодні 20:54 119 0
Перехід у Колос може відбутися на правах вільного агента
Болбат може перейти до Колоса
#Колос, #Шахтар, #Сергій Болбат

Джерело - Sport Arena.

Захисник Шахтаря Сергій Болбат може приєднатися до Колоса.

Про це повідомляє Sport Arena.

У липні закінчується термін дії контракту 29-річного футболіста з гірниками. Перехід у Колос може відбутися на правах вільного агента.

В достроково завершеному сезоні УПЛ 2021/22 Болбат виступав у складі Десни, яка не братиме участь у цьогорічному чемпіонаті. На його рахунку 13 матчів у рамках внутрішньої першості. Результативними діями гравець не відзначався.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

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