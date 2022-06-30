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Лозанна - Динамо 2:0: огляд матчу

Сьогодні 08:08 200 0
Перемогу святкувала команда зі Швейцарії
Лозанна - Динамо 2:0: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо на зборі у Швейцарії поступилося Лозанні у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь швейцарського клубу.

Контрольний матч

29 червня

Лозанна - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Койл, 2:0 - 44 Койл

Динамо: Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55), Шепелєв (Яцик, 55), Андрієвський (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46), Буяльський (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 55).

Раніше Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі.

Нагадаємо Ребров хоче підписати Сидорчука в Аль-Айн.

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