Перемогу святкувала команда зі Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Динамо на зборі у Швейцарії поступилося Лозанні у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь швейцарського клубу.

Контрольний матч

29 червня

Лозанна - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Койл, 2:0 - 44 Койл

Динамо: Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55), Шепелєв (Яцик, 55), Андрієвський (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46), Буяльський (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 55).

Раніше Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі.

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