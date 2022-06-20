Ребров хоче підписати Сидорчука в Аль-Айн

Сергій Сидорчук зацікавив Аль-Айн

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров намагається підписати півзахисника Динамо Сергій Сидорчука.

Про це повдіомляє Бомбардир.

Невідомо, чи бажає 31-річний українець перейти в клуб з ОАЕ, проте така можливість в нього є, оскільки Сергій – батько чотирьох дітей.

Чи захоче керівництво київського клубу відпустити футболіста та на яких умовах – теж невідомо. Контракт з хавбеком спливає через рік.

У 15 матчах достроково завершеного сезону УПЛ гравець збірної України забив 2 голи та зробив 2 асисти. Тransfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.

Футболіст та тренер у 2014-2017 роках працювали разом у Динамо.

Раніше повідомлялося, що клуб Сергія Реброва зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Педріньйо.