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Сидорчук не перейде в Аль-Айн

Сьогодні 13:55 222 0
Капітан залишиться у київській команді
Сидорчук не перейде в Аль-Айн
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо хоче продовжити контракт з капітаном Сергієм Сидорчуком.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"У капітана Динамо була розмова з президентом. Контракт триває ще один рік. Аль-Айн хотів взяти Сидорчука в оренду, спочатку на пів року. Але яка оренда, якщо у людини рік контракту?

Наскільки я знаю, Динамо хоче продовжити з ним контракт. Він не тільки капітан команди, він ще й основний опорний півзахисник", - розповів Співаковський.

Раніше Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі.

Нагадаємо Ребров хоче підписати Сидорчука в Аль-Айн.

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