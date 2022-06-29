Сидорчук не перейде в Аль-Айн

Київське Динамо хоче продовжити контракт з капітаном Сергієм Сидорчуком.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"У капітана Динамо була розмова з президентом. Контракт триває ще один рік. Аль-Айн хотів взяти Сидорчука в оренду, спочатку на пів року. Але яка оренда, якщо у людини рік контракту?

Наскільки я знаю, Динамо хоче продовжити з ним контракт. Він не тільки капітан команди, він ще й основний опорний півзахисник", - розповів Співаковський.