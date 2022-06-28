Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 971
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Сьогодні 11:18 351
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Сьогодні 10:43 361
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
Вчора 19:55 315
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
Вчора 19:40 1063
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
Вчора 17:37 354
Динамо відправило Родрігеса в оренду
Вчора 17:24 598
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
Вчора 16:43 510
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
Вчора 16:30 267
Капітан Маріуполя перейде у Зорю
Вчора 16:12 356
Прямі трансляції

Йовичевич перестав відповідати на дзвінки з Дніпра-1 після інформації про перехід в Шахтар

Сьогодні 13:55 237 0
Тренери ігнорують дзвінки, хоча тренувальні збори починаються вже через тиждень
Йовичевич перестав відповідати на дзвінки з Дніпра-1 після інформації про перехід в Шахтар
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич вів перемовини про продовження контракту з дніпровським клубом, вже маючи пропозицію від Шахтаря.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Угода з коучем спливала наприкінці червня. У дніпрян була опція автоматичного продовження на рік, але через правило ФІФА вона не мала сенсу, якби тренер підтвердив, що хоче піти.

У результаті хорват погодився залишитись. Йовичевич не просто пролонгував контракт, а й встиг відмовитися від декількох трансферів, які пропонував клуб.

Зараз же, коли інформація про перехід в Шахтар стала публічною, 48-річний спеціаліст та його тренерський штаб перестали відповідати на дзвінки з дніпровського клубу.

Тренери ігнорують дзвінки, хоча тренувальні збори починаються вже через тиждень.

Раніше визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками 614
Катерина Усик про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці: Горіть в пеклі, терористи Катерина Усик про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці: Горіть в пеклі, терористи 680
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО 3477
Динамо відправило Родрігеса в оренду Динамо відправило Родрігеса в оренду 598
Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту 555
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря Вацко назвав наступного тренера Шахтаря 1063
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86775
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15011
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 117043
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12562 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15435
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11921