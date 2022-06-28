Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич вів перемовини про продовження контракту з дніпровським клубом, вже маючи пропозицію від Шахтаря.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Угода з коучем спливала наприкінці червня. У дніпрян була опція автоматичного продовження на рік, але через правило ФІФА вона не мала сенсу, якби тренер підтвердив, що хоче піти.
У результаті хорват погодився залишитись. Йовичевич не просто пролонгував контракт, а й встиг відмовитися від декількох трансферів, які пропонував клуб.
Зараз же, коли інформація про перехід в Шахтар стала публічною, 48-річний спеціаліст та його тренерський штаб перестали відповідати на дзвінки з дніпровського клубу.
Тренери ігнорують дзвінки, хоча тренувальні збори починаються вже через тиждень.
Раніше визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1.