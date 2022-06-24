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Визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1

Сьогодні 15:10 230 0
У СК Дніпро-1 може змінитися головний тренер
Визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1
#Гомес, #Йовичевич, #Дмитро Михайленко, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sportarena.

СК Дніпро-1 розглядає двох кандидатів на місце головного тренера першої команди клубу у разі переходу Ігоря Йовичевича у Шахтар.

Про це повідомляє sportarena.

Дніпряни можуть запропонувати посаду наставника українцю Дмитру Михайленку чи іспанцю Вісенте Гомесу.

Михайленко вже працював із командою, пройшовши шлях із Другої ліги до УПЛ. Дніпро-1 Михайленко залишив у вересні 2020 року після невдалого старту в чемпіонаті України. Останнім місцем роботи фахівця був кіпрський Пафос. Також нещодавно тренер відхилив пропозицію одного із клубів.

Щодо Вісенте Гомеса, то іспанський фахівець також працював в Україні. Він входив до тренерського штабу Сергія Реброва, під час перебування останнього головним тренером київського Динамо, а також очолював донецький Олімпік. Останнім місцем роботи Гомеса був азербайджанський Сабах, який він залишив у березні цього року.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар.

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