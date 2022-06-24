Шахтар запропонував Йовичевичу контракт на два роки

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич близький до того, щоб очолити Шахтар.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
"Йовичевич ще не підписав контракт з Шахтарем, але внутрішньо сумнівів в цьому у мене немає. Наскільки я розумію, вчора він отримав пропозицію підписати контракт на два роки за Шахтарем. Зараз продовжується обговорення деталей".
Актуально: Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар
"Він попередив керівництво Дніпра-1, що розглядає цю пропозицію і, цілком можливо, схиляється до того, щоб її прийняти. Головна причина - це, безперечно, участь команди в Лізі чемпіонів", - сказав Циганик.