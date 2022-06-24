Шахтар запропонував Йовичевичу контракт на два роки

Головний тренер Дніпра-1 незабаром очолить Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич близький до того, щоб очолити Шахтар.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Йовичевич ще не підписав контракт з Шахтарем, але внутрішньо сумнівів в цьому у мене немає. Наскільки я розумію, вчора він отримав пропозицію підписати контракт на два роки за Шахтарем. Зараз продовжується обговорення деталей".

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