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Шахтар запропонував Йовичевичу контракт на два роки

Сьогодні 18:35 135 0
Головний тренер Дніпра-1 незабаром очолить Шахтар
Шахтар запропонував Йовичевичу контракт на два роки
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич близький до того, щоб очолити Шахтар.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Йовичевич ще не підписав контракт з Шахтарем, але внутрішньо сумнівів в цьому у мене немає. Наскільки я розумію, вчора він отримав пропозицію підписати контракт на два роки за Шахтарем. Зараз продовжується обговорення деталей".

  АктуальноЙовичевич на 99,9% очолить Шахтар

"Він попередив керівництво Дніпра-1, що розглядає цю пропозицію і, цілком можливо, схиляється до того, щоб її прийняти. Головна причина - це, безперечно, участь команди в Лізі чемпіонів", - сказав Циганик.

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