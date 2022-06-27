Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Вчора 18:54 816
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
Сьогодні 16:43 320
Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону
Сьогодні 15:56 321
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України
Сьогодні 09:33 18617
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце
Сьогодні 08:40 223140
Колорадо - володар Кубка Стенлі
Сьогодні 08:11 407
Фенербахче цікавиться Довбиком
Вчора 22:26 306
Шахтар погодився відпустити Педріньйо в оренду у бразильський клуб
Вчора 21:25 335
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Вчора 19:39 385
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Вчора 17:41 400
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед відмовився продавати Магвайра у Барселону

Сьогодні 16:54 166 0
Гаррі Магвайр залишиться у МЮ
Манчестер Юнайтед відмовився продавати Магвайра у Барселону
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед відмовився продавати 29-річного захисника Гаррі Магвайра у Барселону.

Про це повідомляє The Sun.

Іспанський клуб пропонував включити англійця в угоду щодо переходу півзахисника синьо-гранатових Френкі де Йонга. Але манкуніанці відповіли відмовою, оскільки новий тренер команди Ерік тен Гаг розраховує на Магвайра у новому сезоні.

У минулому сезоні оборонець забив 2 голи у 37 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що де Лігтом цікавиться Челсі та Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце 223140
Баварія повісила цінник на Левандовського Баварія повісила цінник на Левандовського 526
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО 761
Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишається першою ракеткою України 18617
Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу Івертон Спорт - Динамо 1:1: огляд матчу 466
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики 1470
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8242
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38195
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13202
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3121 2
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7201
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5455