Манчестер Юнайтед відмовився продавати Магвайра у Барселону

Гаррі Магвайр залишиться у МЮ

Манчестер Юнайтед відмовився продавати 29-річного захисника Гаррі Магвайра у Барселону.

Про це повідомляє The Sun.

Іспанський клуб пропонував включити англійця в угоду щодо переходу півзахисника синьо-гранатових Френкі де Йонга. Але манкуніанці відповіли відмовою, оскільки новий тренер команди Ерік тен Гаг розраховує на Магвайра у новому сезоні.

У минулому сезоні оборонець забив 2 голи у 37 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що де Лігтом цікавиться Челсі та Манчестер Юнайтед.