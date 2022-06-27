Манчестер Юнайтед відмовився продавати Магвайра у Барселону

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед відмовився продавати 29-річного захисника Гаррі Магвайра у Барселону.
Про це повідомляє The Sun.
Іспанський клуб пропонував включити англійця в угоду щодо переходу півзахисника синьо-гранатових Френкі де Йонга. Але манкуніанці відповіли відмовою, оскільки новий тренер команди Ерік тен Гаг розраховує на Магвайра у новому сезоні.
У минулому сезоні оборонець забив 2 голи у 37 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що де Лігтом цікавиться Челсі та Манчестер Юнайтед.