Челсі готує трансфер де Лігта

Маттейс де Лігт може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Челсі має намір посилити центр захисту 22-річним гравцем Ювентуса Маттейсом де Лігтом.

Про це повдіомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Де Лігт – основна трансферна ціль головного тренера Челсі Томаса Тухеля. Лондонський клуб готовий запропонувати за 22-річного нідерландця 25-30 млн євро та форварда Тімо Вернера.

Проте в команді з Італії вважають, що це мало. ому лондонці планують збільшити пропозицію до 40-45 мільйонів євро та Вернера.

Але туринці хочуть більше, вони наполягають на виплаті повної суми відступних за футболіста – 125 млн євро.

Сам де Лігт хотів би перейти у Челсі.

Ще однією проблемою може стати висока зарплата Вернера – 10-11 млн євро за сезон після сплати податків.

Переговори тривають, оскільки Вернер теж хоче стати гравцем Ювентуса і готовий піти на зниження зарплати. Крім того, Ювентус бачить в німцю потенційну заміну Альваро Мораті, який після оренди повертається в Атлетіко.

Нагадаємо, Мілан цікавиться хавбеком Челсі.