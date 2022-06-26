Джерело - FanDay.net.
Нападник Минаю Євген Селезньов продовжить контракт з клубом.
Про це повідомив головний тренер закарпатської команди Володимир Шаран.
"Усе залежатиме від Селезньова. У нас з ним відбулася розмова, коли я виїжджав із Ужгорода до Олександрії. Я описав йому ситуацію. Він залишається в Ужгороді, він там мешкає, працюватиме так само, як працював на зимових зборах".
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"І, безумовно, він продовжуватиме контракт. Ми з ним домовилися, потиснули руки. Він мені вчора дзвонив, каже - працює, йому потрібно два тижні, щоби набрати форму, все – питань немає. Все залежатиме від нього. А я Женю підтримаю, звісно".
Нагадаємо, стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.