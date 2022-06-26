Нападник Минаю Євген Селезньов продовжить контракт з клубом.

Про це повідомив головний тренер закарпатської команди Володимир Шаран.

"Усе залежатиме від Селезньова. У нас з ним відбулася розмова, коли я виїжджав із Ужгорода до Олександрії. Я описав йому ситуацію. Він залишається в Ужгороді, він там мешкає, працюватиме так само, як працював на зимових зборах".