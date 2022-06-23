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Шаран: Динамо буде фаворитом нового сезону

Вчора 23:41 112 0
Головний тренер Миная поділився очікуваннями на наступний сезон
Шаран: Динамо буде фаворитом нового сезону
#Динамо Київ, #Колос, #Минай, #Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - footballua.tv.

Фаворитом наступного сезону УПЛ буде Динамо.

Про це розповів головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"У мене відбулася розмова із президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону - залишитися в прем’єр-лізі. Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату".

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"Фаворитом наступного сезону буде Динамо. Дніпро-1 має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є Олександрія та Колос. Вважаю, що вони мають боротися за нагороди наступного сезону", - сказав Шаран.

Нагадаємо, формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23.

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