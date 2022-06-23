Шаран: Динамо буде фаворитом нового сезону

Фаворитом наступного сезону УПЛ буде Динамо.

Про це розповів головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"У мене відбулася розмова із президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону - залишитися в прем’єр-лізі. Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату".

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"Фаворитом наступного сезону буде Динамо. Дніпро-1 має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є Олександрія та Колос. Вважаю, що вони мають боротися за нагороди наступного сезону", - сказав Шаран.