Шаран: Динамо буде фаворитом нового сезону

Джерело - footballua.tv.
Фаворитом наступного сезону УПЛ буде Динамо.
Про це розповів головний тренер Минаю Володимир Шаран.
"У мене відбулася розмова із президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону - залишитися в прем’єр-лізі. Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату".
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"Фаворитом наступного сезону буде Динамо. Дніпро-1 має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є Олександрія та Колос. Вважаю, що вони мають боротися за нагороди наступного сезону", - сказав Шаран.
Нагадаємо, формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23.