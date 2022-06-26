Шаран: Сподіваюсь на Селезньова та розраховую на його досвід

Тренер Миная розраховує на свого досвідченого форварда

Джерело - офіційний сайт Миная.

Форвард Миная Євген Селезньов може проявити себе в наступному сезоні УПЛ.

Про це заявив головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран.

"У Євгена закінчився контракт з Минаєм. Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід".

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"Ми розуміємо, що чемпіонат буде не такий, до якого ми звикли. У тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. Можливо, й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре", - сказав Шаран.

Нагадаємо, формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23.