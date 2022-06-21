Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Представники української Прем'єр-ліги визначились щодо формату проведення сезону 2022/23.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків

Чемпіонат буде розділений на дві групи - у першій гратимуть Минай, Рух, Львів, а також учасники єврокубків від України (Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла). Поєдинки відбуватимуться на Заході (Львів та Закарпаття

Натомість в другу групу увійдуть решта 8 команд: Інгулець, Чорноморець, Металіст, Кривбас, Верес, Металіст 1925, Олександрія, Колос. Ці матчі прийматиме Київ та Київська область. Команди обох октетів зіграють між собою у два кола за 3 місяці.

Весною чотири найкращі команди однієї групи та чотири іншої формують нову вісімку, чотири найгірші колективи з обох груп також. Далі клуби знову грають у два кола. Загалом має відбутись 28 турів УПЛ.

За підсумками сезону вилітають дві команди, а на їхнє місце приходять дві інші з Першої ліги. Місця за Маріуполем та Десною в еліті будуть зарезервовані.

Нагадаємо, ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату.