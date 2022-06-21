Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 1688
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
Сьогодні 10:25 220
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
Вчора 22:10 463
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Вчора 20:24 412
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Вчора 20:11 398
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Вчора 19:54 597
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:39 550
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Вчора 18:25 479
Прометей підписав Ісуфа Санона
Вчора 17:24 289
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:25 300
Прямі трансляції

Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23

Сьогодні 10:50 334 0
Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23
Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Представники української Прем'єр-ліги визначились щодо формату проведення сезону 2022/23.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків

Чемпіонат буде розділений на дві групи - у першій гратимуть Минай, Рух, Львів, а також учасники єврокубків від України (Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла). Поєдинки відбуватимуться на Заході (Львів та Закарпаття

Натомість в другу групу увійдуть решта 8 команд: Інгулець, Чорноморець, Металіст, Кривбас, Верес, Металіст 1925, Олександрія, Колос. Ці матчі прийматиме Київ та Київська область. Команди обох октетів зіграють між собою у два кола за 3 місяці.

Весною чотири найкращі команди однієї групи та чотири іншої формують нову вісімку, чотири найгірші колективи з обох груп також. Далі клуби знову грають у два кола. Загалом має відбутись 28 турів УПЛ.

За підсумками сезону вилітають дві команди, а на їхнє місце приходять дві інші з Першої ліги. Місця за Маріуполем та Десною в еліті будуть зарезервовані.

Нагадаємо, ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні 479
Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп 848
Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє 640
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу 550
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн 597
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО 2943
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11859
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25480
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116957
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86632
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 23086 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203064