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Васильков: Поки йде війна, Шевченко не планує тренувати

Сьогодні 19:01 118 0
Український тренер найближчим часом не повернеться до тренерства
Васильков: Поки йде війна, Шевченко не планує тренувати
#Васильков, #Андрій Шевченко

Джерело - FanDay.net.

Колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко не має наміру повертатися до професійної діяльності в найближчий час.

Про це заявив колишній пресаташе збірної України Микола Васильков

"Я з ним розмовляв і наскільки зрозумів, доки йде війна, він взагалі не планує відновлювати кар'єру тренера. Принаймні поки йдуть активні бойові дії. Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів".

  АктуальноШевченко закликав бойкотувати спортсменів-росіян

"Також він запустив спільно з 1+1 проєкт Спортивний фронт, головною метою якого є бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну чи не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту", - сказав Васильков.

Нагадаємо, Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта.

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