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Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО

Сьогодні 11:34 Андрій Дунець 393 0
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО
#Болт, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Перед стартом благодійного матчу Unicef між легендами збірної Англії та легендами світу Андрій Шевченко отримав пов'язку в кольорах України від легендарного легкоатлета Усейна Болта.

Гра відбулася у Лондоні на Олімпійському стадіоні. У поєдинку, окрім Шевченка, взяла участь низка знаменитих у минулому футболістів: Кафу, Джеймі Каррагер, Петр Чех, Патріс Евра, Джо Коул, Дімітар Бербатов, Гарі Невілл.

Поєдинок, до слова, завершився перемогою збірної світу в серії пенальті - 4:1 після нічиєї 2:2 в ігровий час.

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