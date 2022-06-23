Неймар може повернутися у Барселону

Джерело - Чемпіон.

Нападника ПСЖ Неймара запропонували Барселоні, за яку він виступав до переходу у французький клуб.

Про це повідомив спортивний журналіст Хосе Альварес в ефірі El Chiringuito TV.

Каталонському клубу запропонували оформити трансфер форварда за 50 млн євро. За інформацією джерела, клуби можуть піти на торг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував туринському Ювентусу орендувати бразильського футболіста на сезон.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Неймар відмовився залишати ПСЖ.