Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 1688
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
Сьогодні 10:25 220
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
Вчора 22:10 463
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Вчора 20:24 412
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Вчора 20:11 398
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Вчора 19:54 598
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:39 550
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Вчора 18:25 479
Прометей підписав Ісуфа Санона
Вчора 17:24 289
Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:25 300
Прямі трансляції

Неймар може перейти у Ювентус

Сьогодні 11:53 143 0
Неймар може змінити клуб
Неймар може перейти у Ювентус
#Неймар, #ПСЖ, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Форвард французького ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар може продовжити кар'єру у Ювентусі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Новий спортивний директор французького клубу Луїс Кампос зв'язався з представниками туринського клубу і запропонував взяти 30-річного бразильського в оренду. Парижани готові платити футболістові частину заробітної плати.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Неймар відмовився залишати ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу 550
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні 479
Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп 848
Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє Бущан: Мабуть, Суркіс дивився у майбутнє 640
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн 598
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО 2944
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5373
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245118
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20952
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49449 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183579
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15836 5