Неймар може перейти у Ювентус

Неймар може змінити клуб

Форвард французького ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар може продовжити кар'єру у Ювентусі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Новий спортивний директор французького клубу Луїс Кампос зв'язався з представниками туринського клубу і запропонував взяти 30-річного бразильського в оренду. Парижани готові платити футболістові частину заробітної плати.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Неймар відмовився залишати ПСЖ.