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Клуби УПЛ підтримують класичний формат проведення чемпіонату

Сьогодні 13:44 343 0
Команди не будуть ділити на групи
Клуби УПЛ підтримують класичний формат проведення чемпіонату
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Клуби УПЛ не підтримали поділ у новому сезоні команд на дві групи.

Про це повідомляє fanday.net.

У понеділок з'явилася інформація про те, що клуби розділяться на дві групи. Перша гратиме на заході України, а друга – у Києві та області.

За інформацією джерела, ці дані не відповідають дійсності, адже клуби такого формату не підтримали. Повідомляється, що всі виступають за класичну систему проведення чемпіонату з 16-ма командами у два кола без поділу на групи. При цьому територіальний принцип базування команд буде враховано, наприклад, щоб клуби зі Львова грали на Заході України, а клуби з Києва – у столиці.

Чемпіонат України має стартувати наприкінці серпня без Десни та Маріуполя. УПЛ зберегла за ними місця в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату.

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