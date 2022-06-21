Клуби УПЛ підтримують класичний формат проведення чемпіонату

Команди не будуть ділити на групи

Клуби УПЛ не підтримали поділ у новому сезоні команд на дві групи.

Про це повідомляє fanday.net.

У понеділок з'явилася інформація про те, що клуби розділяться на дві групи. Перша гратиме на заході України, а друга – у Києві та області.

За інформацією джерела, ці дані не відповідають дійсності, адже клуби такого формату не підтримали. Повідомляється, що всі виступають за класичну систему проведення чемпіонату з 16-ма командами у два кола без поділу на групи. При цьому територіальний принцип базування команд буде враховано, наприклад, щоб клуби зі Львова грали на Заході України, а клуби з Києва – у столиці.

Чемпіонат України має стартувати наприкінці серпня без Десни та Маріуполя. УПЛ зберегла за ними місця в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату.