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ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату

Вчора 22:39 162 0
Можливим є поділ команд на 2 групи
ПФЛ запропонувала клубам Першої ліги 4 формати проведення чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Клуби Першої та Другої ліг отримали від ПФЛ варіанти щодо формату проведення наступного чемпіонату.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Для команд другої ліги представлено 3 варіанти, для першої ліги - наступних 4 формати:

1. 16 команд у 2 кола - 2 переможці отримують путівки в УПЛ, 15-та команда грає перехідні матчі, остання вилітає (всього - 240 матчів в сезоні);

2. Перший етап - 2 групи по 8 команд у 2 кола. Другий етап - перші 4 команди кожної групи формують нову групу, де розігруються 2 путівки в УПЛ, а гірші 4 команди кожної групи формують нову групу, де з’ясовується учасник перехідного матчу і хто вилітає. На другому етапі очки першого зберігаються, команди грають ще 2 кола, але лише проти клубів, з якими вони не зустрічались на першому етапі (всього - 176 матчів);

3. 2 групи по 8 команд у 3 кола. 2 переможці отримують путівки в УПЛ. 2 останні команди грають плей-оф - переможець грає перехідний матч з 2-ю командою другої ліги, а клуб, який програв, вилітає (всього - 168 матчів);

4. 2 групи по 8 команд у 2 кола. Принцип визначення місць такий же, як в 3-му варіанті. 2 переможці отримують путівки в УПЛ. 2 останні команди грають плей-оф - переможець грає перехідний матч з 2-ю командою другої ліги, а клуб, який програв, вилітає (всього - 112 матчів).

Також відзначається, що цього сезону з аматорів повинні піднятися 2 нові клуби.

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