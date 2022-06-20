Жирона вийшла у Ла-Лігу

Визначився останній учасник найвищого дивізіону Іспанії наступного сезону.

Джерело - Чемпіон.

У рамках фінального матчу-відповіді плей-оф за вихід до Ла-Ліги Тенеріфе вдома поступився Жироні.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Жирони.

Таким чином, у сезоні-2021/22 Жирона виступатиме у найвищому дивізіоні Іспанії.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

Плей-оф, фінал

19 червня

Тенеріфе — Жирона 1:3 (0:1)

(Результат першого матчу: 0:0.)

Голи: 0:1 - 42 Стуані (пен), 1:1 - 59 Аренага, 1:2 - 68 Леон (автогол), 1:3 - 80 Мартінес

Нагадаємо, що раніше підвищення у класі також отримали Альмерія та Вальядолід.