Жирона вийшла у Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.
У рамках фінального матчу-відповіді плей-оф за вихід до Ла-Ліги Тенеріфе вдома поступився Жироні.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Жирони.
Таким чином, у сезоні-2021/22 Жирона виступатиме у найвищому дивізіоні Іспанії.
Чемпіонат Іспанії - Сегунда
Плей-оф, фінал
Плей-оф, фінал
19 червня
Тенеріфе — Жирона 1:3 (0:1)
(Результат першого матчу: 0:0.)
Голи: 0:1 - 42 Стуані (пен), 1:1 - 59 Аренага, 1:2 - 68 Леон (автогол), 1:3 - 80 Мартінес
Нагадаємо, що раніше підвищення у класі також отримали Альмерія та Вальядолід.