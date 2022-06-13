Динамо не отримувало пропозицій щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

Актуально: Ліверпуль може підписати Циганкова

"Наскільки мені відомо, Віктор Циганков дав Пере Гвардіолі авторизацію на працевлаштування лише в певні ліги. Конкретніше поки що говорити не можу, але факт залишається фактом – Гвардіола має право на авторизацію та працевлаштування Циганкова лише у певні ліги.

На цей момент ситуація така, що на столі у президента Динамо Ігоря Суркіса немає жодної пропозиції щодо трансферу не лише Циганкова, але й щодо інших зірок команди, які, на думку медіа, є, що називається, на виданні. Це і про Іллю Забарного говорять, яким цікавиться у Тоттенгемі, і на якого, як дають англійські джерела, кияни виставили цінник у 30 мільйонів євро. Але поки що це не підтверджено.

Ті ж Бущан та Шапаренко – це футболісти, до яких перед війною був інтерес з боку європейських клубів. Але ні в що предметне цей інтерес тане вилився. Якщо говорити про Віктора Циганкова, то він має контракт з Динамо до літа 2023 року. Тобто через рік він може залишити клуб в статусі вільного агента.

Інша справа, що я не пригадую, коли з Динамо вільним агентом йшов вихованець, який ставав знаковим гравцем для команди. А Циганков – це актив Динамо і його власників. Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро. За тією інформацією, якою я володію, до війни Динамо було готове розглядати пропозиції щодо Циганкова в межах 30 мільйонів євро", – сказав Вацко.