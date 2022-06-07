Циганков приєднався до агентства брата Гвардіоли

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Віктор Циганков розпочав співпрацю з футбольною агенцією SEG.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"Ми раді, що Віктор Циганков приєднався до Пере Гвардіоли та SEG. Ми раді розпочати цю нову подорож разом. Вітаємо, Вікторе", - йдеться у повідомлені.
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Раніше повідомлялося, що угода передбачає працевлаштування 24-річного гравця в одному з ТОП-чемпіонатів Європи в літнє трансферне вікно.
Чинний контракт Циганкова з Динамо закінчується влітку 2023 року.
Раніше Вербич покинув Легію.