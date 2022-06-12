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Ліверпуль може підписати Циганкова

Сьогодні 20:40 258 0
Англійці шукають заміну для Мане та Салаха
Ліверпуль може підписати Циганкова
Фото Getty Images
#Динамо Київ, #Ліверпуль, #Віктор Циганков

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль у зв'язку з ймовірним відходом з команди основного лівого вінгера Садіо Мане зацікавився українцем Віктором Циганковим.

Про це повідомляє Liverpool.com.

Також конкуренції на правому фланзі атаки немає Мохамед Салах. До того ж контракт 29-річного єгиптянина з червоними закінчується у 2023 році і з продовженням угоди між сторонами є певні труднощі.

Англійцям сподобалась гра українця в останніх матчах проти національних команд Шотландії, Вельсу та Ірландії.

Поточна угода 24-річного Віктора з біло-синіми діє до 2023-го року. В свою чергу аналітичний портал Transfermarkt оцінює Циганкова в 25 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно українець почав працювати з агентською компанією SEG, якою володіє брат Пепа Гвардіоли - Пере Гвардіола.

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