Англійці шукають заміну для Мане та Салаха

Ліверпуль у зв'язку з ймовірним відходом з команди основного лівого вінгера Садіо Мане зацікавився українцем Віктором Циганковим.

Про це повідомляє Liverpool.com.

Також конкуренції на правому фланзі атаки немає Мохамед Салах. До того ж контракт 29-річного єгиптянина з червоними закінчується у 2023 році і з продовженням угоди між сторонами є певні труднощі.

Англійцям сподобалась гра українця в останніх матчах проти національних команд Шотландії, Вельсу та Ірландії.

Поточна угода 24-річного Віктора з біло-синіми діє до 2023-го року. В свою чергу аналітичний портал Transfermarkt оцінює Циганкова в 25 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно українець почав працювати з агентською компанією SEG, якою володіє брат Пепа Гвардіоли - Пере Гвардіола.