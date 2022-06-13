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Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів

Вчора 22:40 153 0
Манчестер Сіті назвав ціну свого лідера
Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн фунтів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті хоче виручити 80 млн фунтів стерлінгів за Бернарду Сілву.

Про це повідомляє Football-Espana.

Пеп Гвардіола не проти відпустити його. Португальцем цікавиться Барселона, однак іспанський клуб не може собі дозволити цей перехід.

Якщо Френкі де Йонг все-таки перейде у Манчестер Юнайтед, то "синьо-гранатові" зможуть завершити цей трансфер.

Сам Сілва говорив, що прийме рішення щодо майбутнього після матчів Ліги Націй.

Нагадаємо, Манчестер Сіті креативно презентував Голанда.

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