Манчестер Сіті назвав ціну свого лідера

Манчестер Сіті хоче виручити 80 млн фунтів стерлінгів за Бернарду Сілву.

Про це повідомляє Football-Espana.

Пеп Гвардіола не проти відпустити його. Португальцем цікавиться Барселона, однак іспанський клуб не може собі дозволити цей перехід.

Якщо Френкі де Йонг все-таки перейде у Манчестер Юнайтед, то "синьо-гранатові" зможуть завершити цей трансфер.

Сам Сілва говорив, що прийме рішення щодо майбутнього після матчів Ліги Націй.

Нагадаємо, Манчестер Сіті креативно презентував Голанда.