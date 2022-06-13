Манчестер Сіті назвав ціну свого лідера

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті хоче виручити 80 млн фунтів стерлінгів за Бернарду Сілву.
Про це повідомляє Football-Espana.
Пеп Гвардіола не проти відпустити його. Португальцем цікавиться Барселона, однак іспанський клуб не може собі дозволити цей перехід.
Якщо Френкі де Йонг все-таки перейде у Манчестер Юнайтед, то "синьо-гранатові" зможуть завершити цей трансфер.
Сам Сілва говорив, що прийме рішення щодо майбутнього після матчів Ліги Націй.
Нагадаємо, Манчестер Сіті креативно презентував Голанда.