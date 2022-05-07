Барселона може підписати лідера Манчестер Сіті

Бернарду Сілва влітку може змінити клуб

Барселона може підписати хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський клуб хоче підписати гравців ТОП-рівня, щоб підвищити конкуренцію та рівень команди. Хаві хоче мати різні варіанти у центрі поля. Тренер хотів би, щоб Барселона підписала гравця, який зможе діяти у парі з Педрі та створювати моменти в атаці.

Організувати перехід 27-річного португальця буде непросто, проте Сілва, як і раніше, думає про перехід до іншого чемпіонату.

Барселона може включити до угоди хавбека Френкі де Йонга, який змінить клуб лише якщо до команди прийде півзахисник ТОП-рівня.

У поточному сезоні на рахунку Бернарду Сілви 8 голів та 3 асисти у 32 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.