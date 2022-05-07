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Барселона може підписати лідера Манчестер Сіті

Вчора 22:39 235 0
Бернарду Сілва влітку може змінити клуб
Барселона може підписати лідера Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Барселона, #Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Барселона може підписати хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський клуб хоче підписати гравців ТОП-рівня, щоб підвищити конкуренцію та рівень команди. Хаві хоче мати різні варіанти у центрі поля. Тренер хотів би, щоб Барселона підписала гравця, який зможе діяти у парі з Педрі та створювати моменти в атаці.

Організувати перехід 27-річного португальця буде непросто, проте Сілва, як і раніше, думає про перехід до іншого чемпіонату.

Барселона може включити до угоди хавбека Френкі де Йонга, який змінить клуб лише якщо до команди прийде півзахисник ТОП-рівня.

У поточному сезоні на рахунку Бернарду Сілви 8 голів та 3 асисти у 32 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.

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