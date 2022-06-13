Леоненко не розуміє свого звільнення з ТК Футбол

Віктор Леоненко прокоментував звільнення з телеканалів Футбол 1/2/3

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко не бачить проблеми у своїх словах про російських спортсменів, які "нічого не вирішують".

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Центру новин.

"Не те, що я щось не так сказав, ну я можу це повторити, що спортсмени нічого не вирішують, там одна людина все вирішує. Так що тут Денисов може навіть думати по-своєму, а я думаю, що всі чудово знають, хто командує парадом? Ось і все. Ну може він шукав привід, не знаю. Я, до речі, не ображаюсь на Денисова, тут взагалі проблем немає. Ну просто формулювання неправильне. Міг би сказати, я б пішов назустріч. А вийшло, що я диверсант якийсь. Питання в зарплаті? Це в нього потрібно питати, тоді тим більше можна було зателефонувати та й усе", – сказав Леоненко.

Раніше Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3.